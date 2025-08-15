Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Commerzbank

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 36,18 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 36,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,61 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.779.512 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 4,36 Prozent niedriger. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 65,45 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,950 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,93 EUR aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. Am 05.11.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

