Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 36,00 EUR ab.
Um 09:06 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 36,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 35,69 EUR. Bei 36,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 365.307 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 37,83 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 12,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 65,28 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,950 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,93 EUR je Commerzbank-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
