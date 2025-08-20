Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Commerzbank im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,70 EUR.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 36,70 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 36,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,84 EUR. Zuletzt wechselten 748.011 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 37,83 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 12,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 65,94 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,950 EUR je Commerzbank-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,93 EUR.

Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

