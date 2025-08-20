DAX24.290 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.794 -0,3%Nas21.109 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Nachmittag zu

21.08.25 16:11 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 37,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
37,84 EUR 1,07 EUR 2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 37,46 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,51 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.073.448 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,83 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 66,63 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 27,93 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

