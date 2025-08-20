Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 36,66 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 36,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 36,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.924 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,83 EUR erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 3,19 Prozent Luft nach oben. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,950 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 27,93 EUR.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

