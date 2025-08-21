Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 36,59 EUR abwärts.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 36,59 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 36,47 EUR. Bei 37,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.401.146 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,95 EUR) erklomm das Papier am 21.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 3,58 Prozent niedriger. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 192,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

