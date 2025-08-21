DAX24.329 +0,2%ESt505.483 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,55 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort Commerzbank-Aktie unter Druck: Kurzfristiger Abverkauf setzt sich fort
Aktie im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit Abschlägen

22.08.25 12:05 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 36,59 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
36,40 EUR -1,30 EUR -3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 36,59 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 36,47 EUR. Bei 37,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.401.146 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,95 EUR) erklomm das Papier am 21.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 3,58 Prozent niedriger. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 192,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,950 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,93 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
