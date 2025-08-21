Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 37,10 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 37,10 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 37,03 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.461 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 37,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 2,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (12,50 EUR). Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 196,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,950 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,93 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

