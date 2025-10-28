Commerzbank Aktie News: Commerzbank tritt am Vormittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 30,49 EUR.

Mit einem Wert von 30,49 EUR bewegte sich die Commerzbank-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,69 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 30,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 62.784 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,964 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,25 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,86 Prozent zurück. Hier wurden 6,14 Mrd. EUR gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Am 05.11.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,52 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht

UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus

Erste Schätzungen: Commerzbank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor