Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Montagmittag freundlich
Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 30,54 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 30,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 30,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 554.958 Commerzbank-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,964 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 31,25 EUR angegeben.
Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,52 EUR je Aktie belaufen.
