Commerzbank Aktie News: Commerzbank büßt am Dienstagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 30,26 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 30,26 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 30,14 EUR. Bei 30,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.018.568 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 13,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,964 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,25 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 6,14 Mrd. EUR, gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,86 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

