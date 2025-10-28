Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag tiefer
Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 30,23 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 30,23 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 30,23 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 574.287 Commerzbank-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 54,02 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,964 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 31,25 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.08.2025. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,52 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht
UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus
Erste Schätzungen: Commerzbank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.10.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen