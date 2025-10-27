Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 30,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 30,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.450.836 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,40 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 20,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 13,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 54,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,964 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,25 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

