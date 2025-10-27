Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 30,54 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 30,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.979 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,74 Prozent. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Abschläge von 54,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,964 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,52 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Am 05.11.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,52 EUR im Jahr 2025 aus.

