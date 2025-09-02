DAX23.657 +0,7%ESt505.331 +0,8%Top 10 Crypto15,69 -0,9%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.837 +0,3%Euro1,1652 +0,1%Öl67,83 -1,8%Gold3.547 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++

Commerzbank-CEO: Führen weiter nur Investorengespräche mit Unicredit

03.09.25 12:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
31,98 EUR -0,45 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
65,78 EUR -0,47 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Erhöhung der direkten Beteiligung von Unicredit an der Commerzbank auf 26 Prozent hat laut Bettina Orlopp keine unmittelbaren Auswirkungen. Die Umwandlung von Finanzinstrumenten in eine direkte Beteiligung bedeute keinen großen Unterschied, sagte die Commerzbank-Chefin auf dem Handelsblatt Banken-Gipfel in Frankfurt. Es gebe nach wie vor Gespräche mit Unicredit, aber dies seien "ganz normale professionelle Investorengespräche, aber mehr auch nicht".

Wer­bung

"Wirklich ändern würde sich für die Commerzbank erst etwas, wenn sich Unicredit entscheiden sollte, die Schwelle von 30 Prozent zu überschreiten und ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. "So lange ist für uns die Strategie sehr klar", sagte Orlopp. "Wir konzentrieren uns auf die Wertschaffung für unsere Stakeholder. Das fängt bei unseren Investoren an und schließt alle Investoren mit ein."

Unicredit ist vor einem Jahr bei der Commerzbank eingestiegen und hat sich mittlerweile Zugriff auf 29 Prozent der Anteile gesichert. Kürzlich teilte die italienische Bank mit, "derzeit" keinen Aufsichtsratssitz bei dem Frankfurter Institut anzustreben.

Dies sei dementsprechend "reine Theorie", so Orlopp. Sie gab außerdem zu bedenken, dass es mit einem von Uncredit entsandten Aufsichtsrat Interessenskonflikte geben dürfte. Es gäbe eine Prüfung durch die Aufsicht. Unicredit ist mit der Hypovereinsbank ein bedeutender Wettbewerber der Commerzbank in Deutschland.

Wer­bung

Sorgen, dass Unicredit mit einer Sperrminorität strategische Vorhaben verhindern könnte, hat Orlopp nicht. So lange die Commerzbank ihre Strategie fortsetze und argumentieren könne, dass bestimmte Transaktionen wertschaffend seien, "habe ich keinen Anlass zu glauben, dass irgendjemand eine solche Transaktion ablehnen würde", sagte die Managerin.

Unicredit-CEO Andrea Orcel wird am Donnerstagvormittag beim Banken-Gipfel auftreten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 06:55 ET (10:55 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen