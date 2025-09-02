Commerzbank-CEO: Führen weiter nur Investorengespräche mit Unicredit

DOW JONES--Die Erhöhung der direkten Beteiligung von Unicredit an der Commerzbank auf 26 Prozent hat laut Bettina Orlopp keine unmittelbaren Auswirkungen. Die Umwandlung von Finanzinstrumenten in eine direkte Beteiligung bedeute keinen großen Unterschied, sagte die Commerzbank-Chefin auf dem Handelsblatt Banken-Gipfel in Frankfurt. Es gebe nach wie vor Gespräche mit Unicredit, aber dies seien "ganz normale professionelle Investorengespräche, aber mehr auch nicht".

Wer­bung Wer­bung

"Wirklich ändern würde sich für die Commerzbank erst etwas, wenn sich Unicredit entscheiden sollte, die Schwelle von 30 Prozent zu überschreiten und ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. "So lange ist für uns die Strategie sehr klar", sagte Orlopp. "Wir konzentrieren uns auf die Wertschaffung für unsere Stakeholder. Das fängt bei unseren Investoren an und schließt alle Investoren mit ein."

Unicredit ist vor einem Jahr bei der Commerzbank eingestiegen und hat sich mittlerweile Zugriff auf 29 Prozent der Anteile gesichert. Kürzlich teilte die italienische Bank mit, "derzeit" keinen Aufsichtsratssitz bei dem Frankfurter Institut anzustreben.

Dies sei dementsprechend "reine Theorie", so Orlopp. Sie gab außerdem zu bedenken, dass es mit einem von Uncredit entsandten Aufsichtsrat Interessenskonflikte geben dürfte. Es gäbe eine Prüfung durch die Aufsicht. Unicredit ist mit der Hypovereinsbank ein bedeutender Wettbewerber der Commerzbank in Deutschland.

Wer­bung Wer­bung

Sorgen, dass Unicredit mit einer Sperrminorität strategische Vorhaben verhindern könnte, hat Orlopp nicht. So lange die Commerzbank ihre Strategie fortsetze und argumentieren könne, dass bestimmte Transaktionen wertschaffend seien, "habe ich keinen Anlass zu glauben, dass irgendjemand eine solche Transaktion ablehnen würde", sagte die Managerin.

Unicredit-CEO Andrea Orcel wird am Donnerstagvormittag beim Banken-Gipfel auftreten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 06:55 ET (10:55 GMT)