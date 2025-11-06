Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Corning zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 88,07 USD.
Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,60 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,39 USD. Zuletzt wechselten 92.210 Corning-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 4,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 134,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,14 USD je Aktie vermeldet. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.
Nachrichten zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
