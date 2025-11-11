Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning büßt am Dienstagabend ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 87,74 USD.

Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 87,74 USD abwärts. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,96 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,61 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264.380 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 92,57 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,50 USD ab. Mit Abgaben von 57,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 USD aus.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,03 USD je Corning-Aktie.

