CTS-Eventim-Finanzvorstand Holger Hohrein scheidet zum Jahresende aus
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter CTS Eventim und sein Finanzvorstand Holger Hohrein gehen im kommenden Jahr getrennte Wege. Hohrein scheide zum 31. Dezember aus dem Vorstand aus, teilte der MDAX-Konzern mit. "Beide Seiten haben sich "in bestem gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern", hieß es. Ein Nachfolger werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Hohrein verantwortet das Ressort Finanzen bei CTS Eventim seit dem 1. Januar 2023.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 05, 2025 12:22 ET (16:22 GMT)
Nachrichten zu CTS Eventim
Analysen zu CTS Eventim
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.2025
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.2025
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.2025
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|22.08.2025
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
