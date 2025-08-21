CTS-Eventim-Finanzvorstand Holger Hohrein scheidet zum Jahresende aus

DOW JONES--Der Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter CTS Eventim und sein Finanzvorstand Holger Hohrein gehen im kommenden Jahr getrennte Wege. Hohrein scheide zum 31. Dezember aus dem Vorstand aus, teilte der MDAX -Konzern mit. "Beide Seiten haben sich "in bestem gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern", hieß es. Ein Nachfolger werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Hohrein verantwortet das Ressort Finanzen bei CTS Eventim seit dem 1. Januar 2023.

