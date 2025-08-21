DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.335 -0,6%Nas21.638 -0,3%Bitcoin94.228 -0,8%Euro1,1749 +0,9%Öl65,16 -2,6%Gold3.599 +1,5%
Heute im Fokus
DAX geht nach US-Arbeitsmarktdaten tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
CTS Eventim-Aktie verliert: Finanzvorstand geht
Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum Rambus machte es vor - 5 Aktien mit explosivem Umsatzwachstum
CTS-Eventim-Finanzvorstand Holger Hohrein scheidet zum Jahresende aus

05.09.25 18:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
84,80 EUR 0,30 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Ticketvermarkter und Tourneeveranstalter CTS Eventim und sein Finanzvorstand Holger Hohrein gehen im kommenden Jahr getrennte Wege. Hohrein scheide zum 31. Dezember aus dem Vorstand aus, teilte der MDAX-Konzern mit. "Beide Seiten haben sich "in bestem gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern", hieß es. Ein Nachfolger werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Hohrein verantwortet das Ressort Finanzen bei CTS Eventim seit dem 1. Januar 2023.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 12:22 ET (16:22 GMT)

Analysen zu CTS Eventim

DatumRatingAnalyst
27.08.2025CTS Eventim BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.08.2025CTS Eventim OutperformBernstein Research
22.08.2025CTS Eventim BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025CTS Eventim BuyUBS AG
22.08.2025CTS Eventim OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
DatumRatingAnalyst
26.05.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
20.02.2025CTS Eventim HaltenDZ BANK
22.11.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
23.08.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
24.05.2024CTS Eventim HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.11.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.05.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
28.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
24.03.2022CTS Eventim ReduceBaader Bank
18.11.2021CTS Eventim ReduceBaader Bank

