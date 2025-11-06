D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verzeichnet am Donnerstagabend herbe Einbußen
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,3 Prozent auf 28,76 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 7,3 Prozent auf 28,76 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie sank bis auf 28,31 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 30,40 USD. Bisher wurden via New York 3.000.406 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 46,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,55 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,09 USD am 07.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 96,21 Prozent sinken.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat D-Wave Quantum im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Wave Quantum 2,18 Mio. USD umsetzen können.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 10.04.2026 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,230 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck
Aktien von D-Wave und Quantum eMotion im Fokus: Anleger warten auf neue Impulse
Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum gesucht - Unterstützung von NVIDIAs NVQLink-Plattform
