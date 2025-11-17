D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend leichter

D-Wave Quantum im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,7 Prozent auf 22,51 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 22,51 USD abwärts. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,34 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 2.031.200 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 107,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 93,69 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,74 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.04.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,209 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO

D-Wave Aktie fällt trotz positiven Analystenstimmen: Lohnt sich der Kauf?

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Umsatz zieht kräftig an - Rote Zahlen bleiben