D-Wave Quantum im Fokus

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend leichter

17.11.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,7 Prozent auf 22,51 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
19,75 EUR -0,76 EUR -3,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 22,51 USD abwärts. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,34 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 22,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 2.031.200 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 107,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 93,69 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,74 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.04.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2025 -0,209 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

