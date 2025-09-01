DAX23.754 -1,2%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,45 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag im Minus

02.09.25 12:06 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag im Minus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 39,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
39,33 EUR -0,48 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,1 Prozent auf 39,41 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 39,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,81 EUR. Bisher wurden heute 142.089 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,69 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 44,25 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10:51Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
27.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
