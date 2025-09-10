Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Mittag ins Minus

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 37,20 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 37,20 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 36,99 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,47 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 127.305 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gewinne von 21,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,69 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 44,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,33 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,62 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

