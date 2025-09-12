Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Montagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 37,93 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 37,93 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 38,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 85.007 Stück.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 19,51 Prozent wieder erreichen. Am 14.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,67 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,25 EUR an.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,93 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11,67 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

