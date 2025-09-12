Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Vormittag ins Plus

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 37,97 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 37,97 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 38,11 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,01 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.729 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,49 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 19,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,67 EUR aus. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,25 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 11,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

