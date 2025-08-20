Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag schwächer

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 40,47 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 40,47 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 40,46 EUR. Bei 40,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 127.340 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 10,72 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 26,83 Prozent Luft nach unten.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,89 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Daimler Truck dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,66 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Buy von Deutsche Bank AG für Daimler Truck-Aktie