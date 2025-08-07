DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,25 -4,4%Dow44.824 -0,2%Nas21.719 ±0,0%Bitcoin101.266 -3,9%Euro1,1637 -0,6%Öl66,76 +1,6%Gold3.337 -0,5%
Deutsche Euroshop steigert Gewinn dank positiver Bewertungsergebnisse kräftig

14.08.25 18:23 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. Unter dem Strich legte er um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Durch gestiegene Vertragsmieten sei das Bewertungsergebnis im laufenden Jahr deutlich besser ausgefallen.

Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Jahres hingegen um 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 103,9 Millionen Euro und damit 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

"Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Das erste Halbjahr habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt.

Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.

Anleger reagierten gelassen. Die Euroshop-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schluss leicht nach./jha/he

