Aktienentwicklung

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

04.09.25 09:25 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 29,82 EUR an der Tafel.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 29,82 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,91 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,76 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,84 EUR. Bisher wurden heute 99.409 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Bei 32,09 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,60 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,81 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,49 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15,03 Mrd. EUR, gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,77 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

