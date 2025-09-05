Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 30,06 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,06 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,35 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2.026.683 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 32,09 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 6,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 13,81 EUR. Mit Abgaben von 54,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,49 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie kann Aufwärtstrend nicht halten: Anleger und Analysten optimistisch

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren eingebracht

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten