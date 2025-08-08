Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Mittag Verluste

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 30,93 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 30,93 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,71 EUR. Bei 31,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.527.670 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 31,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,07 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,02 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 24.07.2025. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von -0,28 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,77 Prozent verringert.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Deutsche Bank-Aktie im Plus: FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wird globaler Co-Chef der Unternehmensbank