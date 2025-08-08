Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 30,96 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 30,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,71 EUR. Bei 31,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.205.069 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,26 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 13,07 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 57,77 Prozent sinken.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,02 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,77 Prozent zurück. Hier wurden 15,03 Mrd. EUR gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Deutsche Bank-Aktie im Plus: FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wird globaler Co-Chef der Unternehmensbank