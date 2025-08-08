DAX24.070 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.081 -0,2%Nas21.494 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,56 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Aktienkurs im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Montagnachmittag

11.08.25 16:09 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 30,96 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,03 EUR -0,08 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 30,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,71 EUR. Bei 31,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 2.205.069 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,26 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 13,07 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 57,77 Prozent sinken.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,02 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 24.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,77 Prozent zurück. Hier wurden 15,03 Mrd. EUR gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

