Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Vormittag zu

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 31,22 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 31,22 EUR zu. Bei 31,35 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 382.569 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 31,35 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 13,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,02 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Deutsche Bank-Aktie im Plus: FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wird globaler Co-Chef der Unternehmensbank