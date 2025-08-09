DAX24.090 -0,3%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl66,01 -0,5%Gold3.363 -1,1%
Deutsche Bank im Blick

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Vormittag zu

11.08.25 09:24 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Vormittag zu

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 31,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,83 EUR -0,29 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 31,22 EUR zu. Bei 31,35 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 382.569 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 31,35 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 13,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,02 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
24.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2024Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

