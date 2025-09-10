Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 30,89 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,18 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 195.147 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 3,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,81 EUR ab. Abschläge von 55,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.
Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden.
In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Commerzbank-Aktie nach der Rally: JPMorgan stutzt Commerzbank und fokussiert sich auf größten Konkurrenten
Aktien von Deutsche Bank, Commerzbank & Co. legen vor Pariser Abstimmung zu
Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: 'Sell'-Einstufung von Metzler
Datum
Rating
Analyst
09.09.2025
Deutsche Bank Overweight
JP Morgan Chase & Co.
02.09.2025
Deutsche Bank Overweight
Morgan Stanley
27.08.2025
Deutsche Bank Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
14.08.2025
Deutsche Bank Outperform
RBC Capital Markets
28.07.2025
Deutsche Bank Outperform
RBC Capital Markets
