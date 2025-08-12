Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit Kursplus

Kurs der Deutsche Bank

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 31,20 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 31,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,28 EUR. Bei 31,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.132.520 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 31,40 EUR markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,66 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.08.2024 auf bis zu 13,14 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,94 EUR aus.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

