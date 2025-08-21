DAX24.331 +0,2%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

22.08.25 09:25 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 31,48 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
31,80 EUR 0,18 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 31,48 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,47 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,53 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.967 Deutsche Bank-Aktien.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 31,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 13,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 56,12 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 28,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Experte warnt: Diese beliebte Anlagestrategie birgt einige Gefahren

Diese Änderungen erwartet JPMorgan im Stoxx und im EURO STOXX

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
