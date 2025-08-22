Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Vormittag auf rotes Terrain

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 31,65 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 31,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135.838 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,49 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 56,36 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 28,77 EUR.

Deutsche Bank gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,90 EUR im Jahr 2025 aus.

