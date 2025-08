Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Mittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 256,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 11:48 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 257,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 255,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.885 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,56 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,37 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,23 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

