Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Vormittag zu

Deutsche Telekom im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 31,33 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 31,33 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 31,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.250 Deutsche Telekom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,62 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 25,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

