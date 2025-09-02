DAX23.579 +0,4%ESt505.323 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.194 -0,2%Nas21.506 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,70 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit KursVerlusten

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 31,09 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 31,09 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,01 EUR nach. Bei 31,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.318.365 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 25,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

