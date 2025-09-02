Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Deutsche Telekom-Kurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 31,09 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 31,09 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,01 EUR nach. Bei 31,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.318.365 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 25,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,11 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 28,39 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2025

DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren verdient

Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen