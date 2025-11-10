Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,64 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,64 EUR an der Tafel. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 26,51 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 236.241 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 34,80 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 2,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,97 EUR aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 28,67 Mrd. EUR gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

