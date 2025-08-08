DAX24.070 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.081 -0,2%Nas21.494 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,56 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

11.08.25 16:09 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 29,84 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 29,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.802.204 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 35,91 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 20,34 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 24,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 40,11 EUR.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 28,67 Mrd. EUR gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
10:06Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
