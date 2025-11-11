Deutsche Telekom Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Telekom am Dienstagvormittag zu

Kurs der Deutsche Telekom

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 26,88 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 26,88 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,93 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,80 EUR. Bisher wurden heute 325.817 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,59 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 04.11.2025. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 3,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 39,97 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 28,67 Mrd. EUR gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 19.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien von Deutsche Telekom und NVIDIA im Minus: Bau von KI-Fabrik in München

Analysten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial