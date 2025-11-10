Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Nachmittag Tendenz

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 26,64 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 26,64 EUR. Bei 26,75 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,45 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.091.497 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 26,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,40 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 39,97 EUR.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 28,67 Mrd. EUR gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 19.02.2027 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien von Deutsche Telekom und NVIDIA im Minus: Bau von KI-Fabrik in München

Analysten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial