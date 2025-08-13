Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 30,41 EUR.
Um 11:47 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 30,41 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 30,41 EUR. Bei 30,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 533.156 Stück gehandelt.
Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 35,91 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 15,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 18,51 Prozent wieder erreichen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,11 EUR.
Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.2020
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.2020
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
