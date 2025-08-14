Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 30,77 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 30,77 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 30,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,77 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.047.365 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2024 bei 24,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 23,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 40,11 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 28,67 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

