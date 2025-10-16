Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,55 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,55 EUR nach oben. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 29,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.350.324 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 21,52 Prozent zulegen. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,34 Prozent.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 40,26 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

