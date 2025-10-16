DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.310 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.698 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
Deutsche Telekom im Fokus

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Nachmittag an Boden

16.10.25 16:08 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,55 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 29,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.168.920 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,52 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 27,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,34 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,26 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins

Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Deutsche Bank hebt Ziel an

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
