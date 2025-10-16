Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Nachmittag an Boden

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,55 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 29,55 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.168.920 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,52 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 27,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,34 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,26 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

