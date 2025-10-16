DAX24.123 -0,2%Est505.603 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.232 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneins -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Top News
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf Aktienkurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag stabil

16.10.25 09:22 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag stabil

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 29,40 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
29,44 EUR 0,05 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 29,40 EUR. Bei 29,71 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 409.960 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 22,14 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,26 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen

Vodafone ersetzt Huawei-Technik durch Samsung - Aktien uneins

Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Deutsche Bank hebt Ziel an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen