Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Donnerstagvormittag stabil

Die Aktie von Deutsche Telekom hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 29,40 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 29,40 EUR. Bei 29,71 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,40 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 409.960 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 22,14 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,26 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

