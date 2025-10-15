DAX24.207 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,42 +0,1%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.198 +1,4%
Aktienkurs aktuell

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

15.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,45 EUR.

Deutsche Telekom AG
29,29 EUR -0,28 EUR -0,95%
Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 29,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 29,62 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,23 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.394.912 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 21,94 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 27,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Mit Abgaben von 7,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 40,26 EUR aus.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
