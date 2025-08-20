DAX24.207 -0,3%ESt505.445 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1647 ±-0,0%Öl67,20 +0,2%Gold3.334 -0,4%
Aktie im Blick

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag verlustreich

21.08.25 12:06 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 31,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
31,20 EUR -0,30 EUR -0,95%
Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 31,25 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,18 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 690.961 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,91 Prozent. Am 22.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
11.08.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
08.08.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
07.08.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

