Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagnachmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 31,39 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 31,39 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 31,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.500.995 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 14,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.08.2024 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,97 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 40,11 EUR angegeben.
Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren abgeworfen
So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut
Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Telekom launcht KI-Smartphone - KI Perplexity an Bord
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.2024
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.2020
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.2020
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.2020
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen