Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 27,61 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 27,61 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.705.206 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,83 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,97 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 13.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,50 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,94 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 19.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

